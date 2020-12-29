В Кабмине рассказали, сколько карантинных выплат насчитали ФОПам

Фото: деньги (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Кабинете министров рассказали, сколько карантинной помощи насчитали физическим лицам-предпринимателям. В Министерстве экономики ожидают, что эти средства дадут хороший стимуляционный эффект предпринимателям в начале года.

Об этом сообщает пресс-служба МЭРТ.

В частности, на помощь ФОПам и работникам насчитали 3,4 млрд гривен.

Кроме того, на помощь работодателям направили 651 млн гривен. Было подано более 7 тысяч пакетов документов для 158 тысяч работников. Выплатили 100%.

На компенсацию ЕСВ направили 204 млн гривен. Количество заявок - 1209.

Также в министерстве подчеркнули, что в этом году усовершенствовали программу "Доступные кредиты 5-7-9". Бизнесу уже профинансировано около 17 млрд гривен.

Напомним, на 12:00 вторника, 29 декабря, заявки на получение компенсации за карантин в размере 8000 гривен подали 429 704 ФОП и наемных работников.

Как писало РБК-Украина, Пенсионный фонд Украины 22 декабря начал финансирование одноразовой материальной помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам в размере 8000 гривен.