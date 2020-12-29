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У Кабміні розповіли, скільки карантинних виплат нарахували ФОП

Україна, Вівторок 29 грудня 2020 15:18
У Кабміні розповіли, скільки карантинних виплат нарахували ФОП
Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Кабінеті міністрів розповіли, скільки карантинної допомоги нарахували фізичним особам-підприємцям. У Міністерстві економіки очікують, що ці кошти дадуть хороший стимуляційний ефект підприємцям на початку року.

Про це повідомляє прес-служба МЕРТ.

Зокрема, на допомогу ФОПам і працівникам нарахували 3,4 млрд гривень.

Крім того, на допомогу роботодавцям направили 651 млн гривень. Було подано понад 7 тисяч пакетів документів для 158 тисяч працівників. Виплатили 100%.

На компенсацію ЄСВ направили 204 млн гривень. Кількість заявок - 1209.

Також у міністерстві підкреслили, що у цьому році удосконалили програму "Доступні кредити 5-7-9". Бізнесу вже профінансовано близько 17 млрд гривень.

Нагадаємо, на 12:00 вівторка, 29 грудня, заявки на отримання компенсації за карантин у розмірі 8 тисяч гривень подали 429 704 ФОПів та найманих працівників.

Як писало РБК-Україна, Пенсійний фонд України 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.

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