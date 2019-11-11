В Кабмине рассказали, когда представят нового главу Госгеокадастра

В Кабинете министров завершился конкурс по избранию нового главы Госгеокадастра. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, у правительства на сегодня есть так называемый шорт-лист кандидатов, которые могут быть выбраны в качестве нового главы.

"Мы сейчас изучаем биографии этих людей. Мы намерены в ближайшее время провести необходимые собеседования и принять решение в отношении человека, который будет возглавлять это ответственное ведомство", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее Гончарук назвал сроки внесения всех сельских земель в Госгеокадастр. По его словам, до 1 августа следующего года должны быть внесены абсолютно все земли сельскохозяйственного назначения.

Отметим, стало известно, что фракция "Слуга народа" сегодня обсудит отмену земельного моратория. В частности, об этом стало известно после очередного видеообращения президента Владимира Зеленского, который объяснил, что между первым и вторым чтением в законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения будут внесены правки. А право продажи земли иностранцам может появиться только после того, как украинцы поддержат данную инициативу на всенародном референдуме.