В Кабмине рассказали, когда позволят продуктовые ярмарки

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Правительство считает, что страна пока не готова к таким ослаблениям

Правительство сможет рассмотреть возможность проведения продуктовых ярмарок с введением следующих этапов смягчения карантина. В Кабинете министров считают, что страна пока не готова к таким ослаблениям.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, сейчас в Украине разрешена работа продовольственных рынков. Впрочем, открытие ярмарок до сих пор является невозможным из-за того, что они являются фактически массовыми мероприятиями.

"Вопрос продуктовых ярмарок мы рассмотрим, но это будет в одном из следующих этапов. Минздрав этот вопрос поставит в соответствующую этапность. Мы рассмотрим этот вопрос, когда к этому придет... когда Украина получит такую возможность. Пока что, вы же понимаете - это фактически массовые мероприятия. Ярмарка - это сбор большого количества людей", - заявил Шмыгаль.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов добавил, что Украина пока 100% не готова к таким решениям.

"Когда мы говорим о продуктовый ярмарке, мы должны понимать, что это неконтролируемый процесс. Поэтому сейчас мы 100% не готовы к таким вещам", - добавил Степанов.

Напомним, ранее Кабмин разрешил открытие детсадов. С конца мая разрешают посещение учреждений дошкольного образования.

Также РБК-Украина писало, что правительство на сегодняшнем заседании приняло решение продлить карантин в Украине до 22 июня. Впрочем, некоторые ограничения ослабили.

Автор: Максим Зайченко