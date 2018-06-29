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В Кабміні розповіли, коли можуть підвищити мінімальну зарплату

НовиниПолітика    29.06.2018 - 11:01
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)
Фото: Андрій Рева (kmu.gov.ua)

Про можливість підвищити мінімальну зарплату можна буде сказати тільки на початку липня

Про можливість підвищити мінімальну зарплату можна буде сказати тільки на початку липня. Про це заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, повідомляє "Радіо Свобода".

За слвоами Реви, наразі у бюджеті немає коштів для підвищення мінімальної зарплати.

"У першому кварталі було недовиконання бюджету майже на 6 мільярдів. У травні практично вийшли "в нуль". За підсумками червня - ми зараз дивимося. Можна буде сказати тільки на початку липня", - зазначив Рева, додавши, що підвищення мінімальної зарплати потребуватиме додаткових перерахувань коштів із держбюджету в місцеві. 

"Треба збільшувати дохідну частину бюджету. Впродовж літа ми вживатимемо серйозних заходів щодо "тіньової" зайнятості, відносно тих "рабовласників", які не хочуть реєструвати людей", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підвищення мінімальної заробітної плати з квітня обійшлося б українському держбюджету мінімум в 13 млрд гривень.

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, минимальная зарплата, Андрій Рева  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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