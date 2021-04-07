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В Кабмине рассказали, когда должна заработать Стратегия экономического развития Донбасса

Автор: Юлия Струк

Первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский рассказал, когда должна заработать Стратегия экономического развития Донецкой и Луганской областей. Она должна начать действовать уже с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Стратегия должна начать действовать с 1 января 2022 года, и для этого потребуется большая коммуникационная поддержка, чтобы уже можно было общаться с потенциальными инвесторами. Мы ставим себе целью разработать проект Стратегии и план по ее реализации в первом полугодии", - сказал замглавы МинВОТ.

По его словам, на эту сессию Верховной рады запланировано рассмотрение базового законопроекта, который будет предусматривать механизмы для стимулирования экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Напомним, вице-премьер-министр Алексей Резников сообщил, что Стратегию экономического развития Донбасса направят на утверждение Кабинета министров до конца первого полугодия. Концепцию стратегии правительство утвердило в конце 2020 года.

Как писало РБК-Украина, в ноябре 2020 года вице-премьер допускал, что стратегия экономического развития Донбасса появится в Раде весной 2021 года.

Так, Резников также рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса. Планируется создать "пояс успешности".

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Новости Украины Донбассстратегия
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