В Кабмине раскритиковали введение штрафов за долги по коммуналке

Фото: Андрей Рева (РБК-Украина)

Андрей Рева раскритиковал введение пени за долги по коммунальным услугам

Министр социальной политики Андрей Рева раскритиковал введение пени за долги по коммунальным услугам, назвав ее "полной ерундой". Об этом Рева сообщил журналистам в кулуарах правительства.

Рева считает, что не нужно было добавлять статью закона "О жилищно-коммунальных услугах", о введении пени за жилищно-коммунальные услуги, которая вступила в силу с 1 мая 2019 года.

"Я считаю, что этого не нужно было делать, это полная ерунда. Если человек не платит, а на него еще начисляют пеню - какой в этом смысл? Это ерунда полная… Говорить о бедных людях и еще начислять им пеню, когда у них нечем заплатить - я считаю, что это ерунда полная", - заявил он.

Рева напомнил, что решение о введении пени продиктовано соответствующим законом. По его словам, по закону такая пеня действительно будет начисляться с 10 июня. В случае проблем с выплатой зарплаты либо задержек по субсидиям от государства пеня начисляться не будет, заявил Рева.

Напомним, РБК-Украина писало, что пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, которые образовались с 1 мая, начали начислять в Украине. Согласно статье 26 закон, размер пени должен быть установлен в договоре с поставщиком. Но он не может быть выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ выпустило разъяснение, согласно которому "пеня за несвоевременное осуществление платежей за коммунальные услуги может начисляться на ту сумму задолженности, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг".

Отметим, задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля 2019 года составила 63,5 млрд гривен, что на 5,7 млрд гривен меньше, чем месяцем ранее.