У Кабміні розкритикували введення штрафів за борги по комуналці

Фото: Андрій Рева (РБК-Україна)

Андрій Рева розкритикував запровадження пені за борги по комунальним послугам

Міністр соціальної політики Андрій Рева розкритикував введення пені за борги по комунальним послугам, назвавши її "повною нісенітницею". Про це Рева повідомив журналістам в кулуарах уряду.

Рева вважає, що не потрібно було додавати статтю закону "Про житлово-комунальні послуги", про введення пені за житлово-комунальні послуги, яка вступила в силу з 1 травня 2019 року.

"Я вважаю, що цього не треба було робити, це повна нісенітниця. Якщо людина не платить, а на неї ще нараховують пеню - який у цьому сенс? Це дурниця повна... Говорити про бідних людей і ще нараховувати їм пеню, коли у них нічим заплатити - я вважаю, що це повна нісенітниця", - заявив він.

Рева нагадав, що рішення про введення пені продиктовано відповідним законом. За його словами, за законом така пеня буде нараховуватися з 10 червня. В разі проблем з виплатою зарплати або затримок субсидій від держави пеня нараховуватися не буде, заявив Рева.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що пеню за борги по оплаті за житлово-комунальні послуги, які утворилися з 1 травня, почали нараховувати в Україні. Відповідно до статті 26 закону, розмір пені має бути встановлено в договорі з постачальником. Але він не може бути вище 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ оприлюднило роз'яснення, згідно з яким "пеня за несвоєчасне здійснення платежів за комунальні послуги може нараховуватися на ту суму заборгованості, яка утворюється з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг".

Відзначимо, заборгованість населення по сплаті за житлово-комунальні послуги на кінець квітня 2019 року склала 63,5 млрд гривень, що на 5,7 млрд гривень менше, ніж місяцем раніше.