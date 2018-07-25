В Кабмине прокомментировали критику вето на закон о контрабанде леса

В Кабмине считают, что критики вето на закон о контрабанде леса пытаются способствовать зарабатыванию "грязных денег"

Критики вето на закон о контрабанде леса пытаются способствовать зарабатыванию "грязных денег" и создать проблемы в отношениях Украины с ЕС. Об этом написала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

"Украинские популисты пробили очередное дно. Противно от реакции критиков президента на его вето с предложениями на закон №5495, которым "заслуженные спасатели лесов" опять хотят убить двух зайцев: помочь зарабатыванию грязных денег и создать проблемы в наших взаимоотношениях с ЕС", - написала она.

Политик отметила, что президент наложил вето на "консервацию схем" и обогащение их выгодоприобретателей. "Ведь его замечания касаются не норм закона об усилении ответственности за рубку – эти изменения и президент, и правительство поддерживают. Да, необходимо решать проблему через жесткий учет древесины, повышение уголовной ответственности за незаконную вырубку и "черную" продажу, через приоритизацию экологических задач. И это ни у кого не вызывает возражений", - підкресила Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что президент четко указал на причины своего решения. Среди них, в частности, грубое нарушение соглашений Украины с ВТО и ЕС.

"Под видом спасения экологии популизм пытается попиариться на беде, которая действительно является насущной и требует от нас решительных действий. Решительных, но не таких топорных, как делают популисты, изображая Украину безответственным партнером, где желание толстосумов стоят выше национальных интересов и международных договоренностей. Поэтому могу дать только совет - в очередной раз идя на телекамеры с манипуляциями о защите лесов, пусть тщательно отряхивают опилки со своих дорогих костюмов!", - резюмировала вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции.

Напомним, Порошенко 23 июля наложил вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов 25 млн куб. м на период действия моратория на экспорт необработанных лесоматериалов и введение уголовной ответственности за контрабанду леса.

Позже стало известно, что президент подпишет закон об уголовной ответственности за контрабанду леса после внесения Верховной радой Украины изменений к нему.

Посольство Австрии назвало вето на введение запрета на экспорт дров важным шагом к выполнению Украиной международных обязательств. При этом в посольстве призвали Украину в ближайшее время отменить запрет на экспорт леса.