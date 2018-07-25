В Кабміні прокоментували критику щодо вето на закон про контрабанду лісу

У Кабміні вважають, що критики вето на закон про контрабанду лісу намагаються сприяти зароблянню "брудних грошей"

Критики вето на закон про контрабанду лісу намагаються сприяти зароблянню "брудних грошей" і створити проблеми у взаєминах України з ЄС. Про це написала віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

"Українські популісти пробили чергове дно. Огидно від реакції критиків президента на його вето з пропозиціями на закон №5495, яким "заслужені рятівники лісів" знову хочуть убити двох зайців: посприяти зароблянню брудних грошей і створити проблеми у наших взаєминах з ЄС", - написала вона.

Політик зазначила, що президент наклав вето на "консервацію схем" і збагачення їхніх вигодоотримувачів. "Адже його зауваження стосуються не норм закону про посилення відповідальності за рубки – ці зміни і президент, і уряд підтримують. Так, необхідно вирішувати проблему через жорсткий облік деревини, підвищення кримінальної відповідальності за незаконні вирубки та "чорний" продаж, через пріоритизацію екологічних завдань. І це ні в кого не викликає заперечень", - підкресила Климпуш-Цинцадзе.

Вона додала, що президент чітко вказав на причини свого рішення. Серед них, зокрема, грубе порушення наших угод із СОТ і ЄС.

"Під виглядом порятунку екології популізм намагається попіаритися на біді, яка справді є нагальною і вимагає від нас рішучих дій. Рішучих, але не таких незграбних, як чинять популісти, зображаючи Україну безвідповідальним партнером, де бажання товстосумів стоять вище за національні інтереси та міжнародні домовленості. Тому можу дати лише пораду - Вкотре ідучи на телекамери з маніпуляціями про захист лісів, хай ретельніше обтрушують тирсу з своїх дорогих костюмів!", - резюмувала віце-прем'єр-міністр з питань європейської інтеграції.

Нагадаємо, Порошенко 23 липня наклав вето на закон, який передбачає обмеження річного обсягу заготівлі необроблених лісоматеріалів 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів і введення кримінальної відповідальності за контрабанду лісу.

Пізніше стало відомо, що президент підпише закон про кримінальну відповідальність за контрабанду лісу після внесення Верховною радою України змін до нього.

Посольство Австрії назвало вето на введення заборони на експорт дров важливим кроком до виконання Україною міжнародних зобов'язань. При цьому у посольстві закликали Україну найближчим часом скасувати заборону на експорт лісу.