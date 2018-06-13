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Интервью

В Кабмине продолжается дискуссия о создании нового министерства, - Минюст

НовостиПолитика    13.06.2018 - 11:22
Фото: Наталья Бернадская (minjust.gov.ua)
Фото: Наталья Бернадская (minjust.gov.ua)

Новое министерство будет представлять интересы судебных органов

В Кабинете министров Украины продолжается дискуссия о создании нового министерства, которое будет представлять интересы судебных органов. Об этом во время международного судебно-правовой форума сообщила заместитель министра юстиции Наталья Бернадская, передает корреспондент РБК-Украина.

"Действительно сейчас идет дискуссия в правительстве о том, что несмотря на то, что мы пока не формируем политику в сфере антикоррупции, ведь есть НАПК и другие органы, которые этим занимаются. Мы (Минюст, - ред.), конечно, не влияем на судебную систему, которая является независимой. Но все равно в правительстве должно быть министерство, которое должно быть ответственно за формирование политики в этой сфере. Ведь есть формирования бюджета, например. Поэтому все равно в правительстве кто-то должен защищать и представлять интересы тех органов, которые не сидят за столом на правительственном совещании. Такая дискуссия продолжается", - заявила Бернадская.

Заместитель министра также отметила, что Минюст готов давать оценку в вопросах доступности правосудия и качества судебных услуг.

"Конечно, как аналитический центр, Министерство юстиции готово вложить свою часть работы для того, чтобы дать оценку эффективности отдельных процессов со стороны. Сейчас во всех министерствах формируется новое подразделение, которое называется Генеральный директорат при поддержке ЕС. Есть один типичный вид такого директората в каждом министерстве: называется Стратегического планирования и евроинтеграции. Именно это и есть такой центр, который может собирать и обрабатывать информацию и в дальнейшем ее представлять для использования в обществе", - сказала она.

Напомним, в прошлом году парламентская фракция партии "Блок Петра Порошенко" предлагала Кабинету министров создать Министерство по делам ветеранов.

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Теги публикации: Кабинет Министров Украины, Министерство юстиции Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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