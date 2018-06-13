У Кабміні триває дискусія щодо створення нового міністерства, - Мінюст

Нове міністерство має представлятиме інтереси судових органів

У Кабінеті міністрів України триває дискусія щодо створення нового міністерства, яке представлятиме інтереси судових органів. Про це під час міжнародного судово-правового форуму повідомила заступник міністра юстиції Наталія Бернадська, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дійсно зараз є дискусія в уряді про те, що незважаючи на те, що ми наразі не формуємо політику у сфері антикорупції, адже є НАЗК та інші органи, які цим займаються. Ми (Мінюст, - ред.), звичайно, не впливаємо на судову систему, яка є незалежною. Але все одно в уряді повинно бути міністерство, яке має бути відповідальне за формування політики в цій сфері. Адже є формування бюджету, наприклад. Тому все одно в уряді хтось повинен захищати і представляти інтереси тих органів, які не сидять за столом на урядовій нараді. Така дискусія триває", - заявила Бернадська.

Заступник міністра також зазначила, що Мінюст готовий надавати оцінку у питаннях доступності правосуддя та якості судових послуг.

"Звичайно, як аналітичний центр, Міністерство юстиції готове вкласти свою частку роботи для того, щоб надати оцінку ефективності окремих процесів зі сторони. Наразі в усіх міністерствах формується новий підрозділ, який називається Генеральний директорат за підтримки ЄС. Є один типовий вид такого директорату в кожному міністерстві: називається Стратегічного планування та євроінтеграції. Якраз це і є такий центр, який може збирати та обробляти інформацію і у подальшому її представляти для використання у суспільстві", - сказала вона.

Нагадаємо, у минулому році парламентська фракція партії "Блок Петра Порошенко" пропонувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.