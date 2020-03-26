В Кабмине предупредили украинцев о рисках неуплаты за ЖК услуги

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов рассказал о рисках неуплаты гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает правительственный портал.

По словам Чернышова, неуплата может привести к сложностям в работе поставщиков.

"Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством для поддержки населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков. Мы в Минрегионе анализируем данные по срокам и объемам оплаты и будем вовремя об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно", - отметил глава министерства.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании правительства поручил разработать механизм о запрете отключения электроэнергии за неуплату на период карантина из-за коронавируса. По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, такое решение было принято, чтобы сгладить неудобства граждан после введения карантинных ограничений.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство увеличит субсидии для оплаты жилищно-коммунальных услуг на период карантина. Каждая семья, которая получает субсидию, сможет рассчитывать в среднем на 300 гривен доплаты.

Также сообщалось, что просрочка оплаты коммунальных услуг из-за карантина в Украине не повлечет за собой автоматического лишения прав на субсидию.