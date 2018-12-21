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У Кабміні доручили вирішити проблему із виплатою зарплат на "Укроборонпромі"

Новини » Політика    21.12.2018 - 14:45
У Кабміні доручили вирішити проблему із виплатою зарплат на "Укроборонпромі"
Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

За словами Гройсмана, уряду вже доводилось втручатися у питання виплати зарплати на держпідприємстві

Голова уряду Володимир Гройсман дав доручення державному концерну "Укроборонпром" вирішити проблему із заборгованістю по заробітній платі працівникам підприємства. Про це прем’єр-міністр повідомив під час години запитань до уряду у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Гройсмана, уряду вже доводилось втручатися у питання виплати зарплати на держпідприємстві.

"Як ви знаєте, уряд і я особисто втручались у питання виплати заробітної плати, один раз ми це питання уже вирішували. Я дам доручення "Укроборонпрому", щоб вони ще раз подивились і допомогли вирішити проблеми із виплатами заробітної плати", - повідомив глава уряду.

Нагадаємо, у липні у Державному концерні "Укроборонпром" чисельність персоналу скоротили на 40% зі збереженням необхідної функціональності.

РБК-Україна також писало, що у серпні глава держави Петро Порошенко заявив, що "Укроборонпром" виконує державне оборонне замовлення майже на 100%.

Додамо, з 2019 року у керівних документах Міністерства оборони та підприємств оборонно-промислового комплексу України починається впровадження принципів і стандартів НАТО.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниВолодимир ГройсманУкроборонпромзадолженность
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