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У Кабміні пообіцяли забезпечити захисними масками всі аптеки та лікарні

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 15:59
У Кабміні пообіцяли забезпечити захисними масками всі аптеки та лікарні
Фото: Олексій Данілов (РБК-Україна / Віталій Носач)

Для цього уряд спростить відповідну процедуру та залучить 436 виробників

На засіданні Кабінету міністрів буде спрощена процедура забезпечення респіраторними масками аптек та лікарень у зв’язку з поширенням коронавірусу. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, необхідну кількість респіраторних масок та антисептичних засобів аптечні пункти та медустанови отримають до кінця наступного тижня.

"Є перебої саме в аптечній мережі (щодо антисептичних засобів та масок - ред.). Це пов’язано з тим, що ми забезпечили всі заклади охорони здоров’я. У нас є завдання Кабміну впродовж тижня забезпечити всім необхідним… Там є процедура, і сьогодні на засіданні буде прийнято рішення, щоб спростити цю процедуру, щоб якомога швидше все це відбулось", - заявив Данилов.

Секретар РНБО додав, що необхідну кількість медичних засобів будуть поставляти 436 виробників. За словами Данилова, кожен виробник отримає окреме замовлення.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про першу смерть від коронавірусу в Україні. Померла 71-річна жінка з Житомирської області, яка 12 березня була госпіталізована із лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

В Україні офіційно підтвердили три випадки коронавірусу. Два випадки були підтверджені в Чернівецькій області, ще один - у жительки Житомирської області.

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