В Кабмине подтвердили, что не будут повышать тарифы по договоренности с Кличко

В правительстве подтвердили, что по итогам совещания с Ассоциацией городов Украины, инициированной Виталием Кличко, не будут повышать тарифы.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова".

"Я хотел подчеркнуть, что мы действительно, правительство действительно договорилось с городами, тарифы для людей повышаться не будут", - отметил Юрий Витренко.

По словам Виталия Кличко, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву.

"Ассоциацией городов Украины была инициирована встреча с премьер-министром, где поднимался вопрос о компенсации. Мы понимаем, что подавляющее большинство украинцев будут не в состоянии заплатить по той цене на газ, которая сегодня существует. Хочу еще раз подтвердить, что мы делаем все для того, чтобы цены на газ не повышались", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее по итогам правительственного совещания Виталий Кличко заявил, что тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышаться не будут.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - отметил после совещания Кличко.

13 января он заявлял, что в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится.