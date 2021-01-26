ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Кабмине подтвердили, что не будут повышать тарифы по договоренности с Кличко

Киев, Вторник 26 января 2021 14:25
В Кабмине подтвердили, что не будут повышать тарифы по договоренности с Кличко
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В правительстве подтвердили, что по итогам совещания с Ассоциацией городов Украины, инициированной Виталием Кличко, не будут повышать тарифы.

Об этом заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко в эфире программы "Свобода слова".

"Я хотел подчеркнуть, что мы действительно, правительство действительно договорилось с городами, тарифы для людей повышаться не будут", - отметил Юрий Витренко.

По словам Виталия Кличко, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву.

"Ассоциацией городов Украины была инициирована встреча с премьер-министром, где поднимался вопрос о компенсации. Мы понимаем, что подавляющее большинство украинцев будут не в состоянии заплатить по той цене на газ, которая сегодня существует. Хочу еще раз подтвердить, что мы делаем все для того, чтобы цены на газ не повышались", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее по итогам правительственного совещания Виталий Кличко заявил, что тарифы на отопление и горячее водоснабжение до конца отопительного сезона в Украине повышаться не будут.

"Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплообеспечения населения и социальных объектов", - отметил после совещания Кличко.

13 января он заявлял, что в этом отопительном сезоне цена услуг на отопление и горячее водоснабжение в столице не изменится.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Виталий КличкоКабинет Министров УкраиныЮрий Витренкотарифы

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь