ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Кабміні підтвердили, що не підвищуватимуть тарифи за домовленістю з Кличком

Київ, Вівторок 26 січня 2021 14:25
В Кабміні підтвердили, що не підвищуватимуть тарифи за домовленістю з Кличком
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В уряді підтвердили, що за підсумками наради з Асоціацією міст України, ініційованій Віталієм Кличком, не підвищуватимуть тарифи.

Про це заявив в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в ефірі програми "Свобода слова".

"Я хотів наголосити, що ми дійсно, уряд дійсно домовився з містами, що тарифи для людей підвищуватися не будуть", - зазначив Юрій Вітренко.

За словами Віталія Кличка, підвищення ціни на газ може привести до соціального вибуху.

"Асоціацією міст України була ініційована зустріч з прем’єр-міністром, де порушувалось питання щодо компенсації. Ми розуміємо, що переважна більшість українців будуть не спроможні заплатити за тією ціною на газ, яка на сьогодні існує. Хочу ще раз підтвердити, що ми робимо все для того, щоб ціни на газ не підвищувались", - наголосив Віталій Кличко.

Нагадаємо, раніше за підсумками урядової наради Віталій Кличко заявив, що тарифи на опалення та гаряче водопостачання до кінця опалювального сезону в Україні не підвищуватимуть.

"Нам вдалося досягти розуміння з центральною владою щодо необхідних кроків для недопущення кризи в системі теплозабезпечення населення та соціальних об'єктів", - зазначив після наради Віталій Кличко.

13 січня він заявляв, що цього опалювального сезону ціна послуг на опалення та гаряче водопостачання в столиці не зміниться.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Віталий КличкоКабінет Міністрів УкраїниЮрій Вітренкотарифи

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся