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В Кабмине планируют запустить электронные доверенности для борьбы с рейдерством

Новости » Политика     21.11.2019 - 09:40
В Кабмине планируют запустить электронные доверенности для борьбы с рейдерством
Фото: Дмитрий Дубилет (facebook.com/dubilet)

Законопроект планируют подать в ближайшие недели

В Кабинете министров Украины планируют запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра Кабмина Дмитрия Дубилета.

Сообщается, что после запуска проекта, человек будет получать у нотариуса доверенность как на стандартном бумажном бланке, так и в pdf-файле с наложенной электронной подписью.

По словам Дубилета, файлы с электронными подписями более безопасные, поскольку часть случаев рейдерства случаются именно через поддельные бланки доверенностей. Он также заявил, что для внедрения этой технологии уже все готово.

"Для внедрения этого решения уже все есть. У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Надо лишь изменить пару строк в законах. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся", - сообщил министр Кабмина.

По его словам, законопроект об электронных доверенностях планируют подать в ближайшие недели

"Я надеюсь, что мы сможем подать закон в Парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день", - написал он.

Напомним, ранее Дубилет сообщил, что Google выделил Кабмину 1000 аккаунтов для перехода на их сервисы. По его словам, инструменты Google планируют использовать в целях экономии времени.

Ранее РБК-Украина писало, что 29 октября был опубликован закон об электронном документообороте в парламенте. Закон вносит изменения в регламент в части подачи сопроводительных документов в электронном виде.

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