В Кабмине оценили угрозу для нацбезопасности от приватизации оборонных предприятий

Фото: Олег Уруский (РБК-Украина)

Около 40% из имеющихся у "Укроборонпрома" предприятий будут переданы Фонду госимущества для приватизации. В правительстве оценили угрозу для нацбезопасности от приватизации оборонных предприятий.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина вице-премьер-министр Олег Уруский.

По его словам, часть из этий предприятий находится в крайне тяжелом финансовом состоянии.

"Угрозы национальной безопасности нет никакой, потому что эти предприятия давно потеряли свой отношение к оборонной промышленности", - сказал он.

Уруский говорит, что не только по этому критерию принимают решение, кого передать на приватизацию, а кого - нет.

"Потому что есть, например, такое предприятие как "Звезда" в Шостке, которое находится в очень тяжелом экономическом положении, но мы понимаем важность его для будущей боеприпасной отрасли Украины, и, конечно, оно останется в обойме предприятий оборонной промышленности", - заявил он.

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