В Кабмине объяснили преимущества публичных консультаций с властями
В Министерстве юстиции объяснили преимущества публичных консультаций с властями. Сегодня парламент принял за основу соответствующий законопроект №4254.
В Минюсте подчеркнули, что публичные консультации - это инструмент общественного участия, когда граждане сами становятся инициаторами решений и формулируют собственные альтернативы по тем или иным вопросам.
В ведомстве выделили три основные цели, которых удастся достичь с принятием в целом этого закона.
По словам Банчука, документ будет способствовать прозрачности государственного управления.
"Благодаря процедуре публичных консультаций сообщество заранее узнает о всех решениях, которые готовятся министерством. Узнает о важных изменениях не со дня на день, а заранее. То есть, узнавая, что какое-то решение готовится, - еще и может присоединиться к формированию той или иной инициативы", - говорится в сообщении.
Публичные консультации с властями также будут способствовать прогнозируемости госполитики и привлечению граждан к процессу.
"Преимуществами проведения публичных консультаций будет возможность изучения потребностей, интересов различных заинтересованных сторон, получение идей, предложений, инновационных подходов для решения проблемных вопросов в различных сферах государственной политики и вопросов местного значения", - заявил замминистра.
Напомним, этот закон появился в Раде в конце октября 2020 года.
Как писало РБК-Украина, 21 октября правительство одобрило проект закона о публичных консультациях с государственной властью. Он является частью выполнения Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.