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У Кабміні пояснили переваги публічних консультацій з владою

Новость на русском → Україна, П'ятниця 05 березня 2021 15:58
У Кабміні пояснили переваги публічних консультацій з владою Фото: Олександр Банчук (minjust.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

У Міністерстві юстиції пояснили переваги публічних консультацій з владою. Сьогодні парламент схвалив за основу відповідний законопроект №4254.

Про це розповів заступник міністра юстиції Олександр Банчук, передає урядовий портал.

У Мін'юсті підкреслили, що публічні консультації - це інструмент громадської участі, коли громадяни самі стають ініціаторами рішень і формулюють власні альтернативи щодо тих чи інших питань.

У відомстві виділили три основні цілі, яких вдасться досягти з ухваленням у цілому цього закону.

За словами Банчука, документ сприятиме прозорості державного управління.

"Завдяки процедурі публічних консультацій спільнота заздалегідь дізнається про усі рішення, що готуються міністерством. Дізнається про важливі зміни не з дня на день, а наперед. Тобто, дізнаючись, що якесь рішення готується, - ще й може долучитися до формування тієї чи іншої ініціативи", - сказано у повідомленні.

Публічні консультації з владою також сприятимуть прогнозованості держполітики та залученню громадян до процесу.

"Перевагами проведення публічних консультацій буде можливість вивчення потреб, інтересів різних заінтересованих сторін, отримання ідей, пропозицій, інноваційних підходів для вирішення проблемних питань у різних сферах державної політики та питань місцевого значення", - заявив замміністра.

Нагадаємо, цей закон з'явився у Раді в кінці жовтня 2020 року.

Як писало РБК-Україна, 21 жовтня уряд схвалив проект закону про публічні консультації з державною владою. Він є частиною виконання Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

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