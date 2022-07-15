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В Кабмине объяснили, как готовятся к отопительному сезону в условиях войны

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Правительство уже начало активную подготовку к отопительному сезону в условиях войны и разрабатывает различные сценарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Кабинет министров выделил четыре главных аспекта во время подготовки к предстоящей зиме. Среди них достаточное количество запасов газа и угля, готовность энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры и подготовка к экстренным ситуациям.

По словам премьера, Украина продолжает закачивать газ и по состоянию на сегодня имеет 11,3 млрд кубометров в подземных хранилищах. Также были созданы возможности для физического реверса газа из Европы.

"Несмотря на военные действия добыча газа компанией "Укргаздобыча" практически не уменьшилась. "Нафтогазу" поставлена задача до начала отопительного сезона иметь в хранилищах 19 млрд метров кубических газа", - заявил Шмыгаль.

Также Украина уже заготовила 1,5 млн тонн угля. Правительство планирует к началу зимы увеличить запасы угля до 2 млн тонн.

Кроме того, сейчас продолжается подготовка ТЭЦ, котельных и других объектов к отопительному сезону.

Напомним, что Кабмин намерен изменить температурный режим для экономии. В таком случае минимальная температура снизится с 18-20 до 16 градусов.

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Отопительный сезонПравительствоКабинет Министров УкраиныДенис Шмыгаль