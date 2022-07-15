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У Кабміні пояснили, як готуються до опалювального сезону в умовах війни

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Уряд вже почав активну підготовку до опалювального сезону в умовах війни та розробляє різні сценарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Кабінет міністрів виділив чотири головні аспекти під час підготовки до майбутньої зими. Серед них достатня кількість запасів газу та вугілля, готовність енергогенеруючих підприємств та інфраструктури і підготовка до екстрених ситуацій.

За словами прем'єра, Україна продовжує закачувати газ і станом на сьогодні має 11,3 млрд кубометрів у підземних сховищах. Також були створені можливості для фізичного реверсу газу з Європи.

"Попри воєнні дії видобуток газу компанією "Укргазвидобування" практично не зменшився. "Нафтогазу" поставлене завдання до початку опалювального сезону мати у сховищах 19 млрд метрів кубічних газу", - заявив Шмигаль.

Також Україна вже заготувала 1,5 млн тонн вугілля. Уряд планує до початку зими збільшити запаси вугілля до 2 млн тонн.

Крім того, зараз продовжується підготовка ТЕЦ, котелень та інших об'єктів до опалювального сезону.

Нагадаємо, що Кабмін має намір змінити температурний режим для економії. У такому випадку мінімальна температура знизиться з 18-20 до 16 градусів.

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Опалювальный сезонУрядКабінет Міністрів УкраїниДенис Шмигаль