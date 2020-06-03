До 4 клиентов за столом и соцдистанция: названы условия работы ресторанов

За столом смогу находиться не более четырех человек, а дистанция между столами будет 1,5 метра
Кабинет министров Украины разрешил работу кафе и ресторанов с 5 июня. При этом работа заведений будет разрешена с определенными ограничениями.
Соответствующее решение правительства опубликовал в Telegram народный депутат Алесей Гончаренко, который присутствовал на заседании правительства.
В частности, за одним столом могут находиться не более четырех человек. Также между столами должно быть соблюдено расстоянии в полтора метра.
"С 5 июня (разрешить - ред.) деятельность учреждений питания… при условии соблюдения расстоянии не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещение не более четырех клиентов за столом (без учета детей до 14 лет)", - говорится в документе.
Также весь персонал заведения должен использовать средства индивидуальной защиты лица, глаз и рук, а клиенты, кроме времени приема пищи, маски или респираторы.
Кроме этого РБК-Украина писало, что с 5 июня Украина запустит внутреннее авиасообщение, международное будет возобновлено уже с 15 июня.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что Украина выходит на стабилизацию ситуации с коронавирусом.
Автор: Игорь Литвиненко