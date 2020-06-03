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До 4 клієнтів за столом, і соцдистанція: названі умови роботи ресторанів

Новини » Коронавірус     03.06.2020 - 14:25
До 4 клієнтів за столом, і соцдистанція: названі умови роботи ресторанів
Фото: ресторанам дозволять роботу всередині закладів (РБК-Україна)

За столом зможу перебувати не більше чотирьох осіб, а дистанція між столами буде 1,5 метра

Кабінет міністрів України дозволив роботу кафе і ресторанів з 5 червня. При цьому робота закладів буде дозволена з певними обмеженнями.

Відповідне рішення уряду опублікував у Telegram народний депутат Олексій Гончаренко, який був присутній на засіданні уряду.

Зокрема, за одним столом можуть перебувати не більше чотирьох осіб. Також між столами повинно бути дотримано відстані в півтора метра.

"З 5 червня (дозволити - ред.) діяльність установ живлення... за умови дотримання відстані не менше 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами і розміщення не більше чотирьох клієнтів за столом (без урахування дітей до 14 років)", - йдеться в документі.

Також весь персонал закладу повинен використовувати засоби індивідуального захисту обличчя, очей і рук, а клієнти, крім часу прийому їжі, маски або респіратори.

Крім цього РБК-Україна писало, що з 5 червня Україна запустить внутрішнє авіасполучення, міжнародне буде відновлено вже з 15 червня.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що Україна виходить на стабілізацію ситуації з коронавірусом.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Кабінет Міністрів Україникарантинресторан
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