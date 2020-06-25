В Кабмине назвали условие, при котором карантин не будет ужесточен

Кабинет министров не станет усиливать карантин в Украине при единственном условии. Украинцы должны строго придерживаться противоэпидемических правил и норм.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, резкий рост заболеваемости коронавирусом вызван тотальным игнорированием гражданами карантинных правил

"Люди перестали придерживаться ограничений, а местная власть не решается эти ограничения усиливать. Как следствие - видим значительный рост заболеваемости в соответствующих областях", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что в Украине сейчас действует адаптивный карантин. Похожие механизмы сдерживания распространения вируса используются и в других странах, но там, в отличие от Украины, после ослабления ограничений не происходит роста больных.

Фото: динамика роста ежедневных случаев коронавируса в Украине (kmu.gov.ua)

"Поэтому, если мы хотим уберечь экономику и не закрывать страну на жесткий карантин, есть единственный путь - вместе придерживаться ограничений, которые предложены в адаптивной модели. Это маски, дезинфекция и социальная дистанция. Прошу всех быть добросовестными и с ответственностью относиться к простых правилам", - резюмировал премьер.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной суточный антирекорд выявленных случаев коронавируса: заразились почти 1000 человек.

За последние две недели Украина несколько раз устанавливала антирекорды по числу новых больных, вчера был достигнут очередной пик.