В Кабмине назвали сумму, необходимую на восстановление Донбасса

Для восстановления Донбасса понадобится 20 миллиардов долларов. Эта сумма, по оценкам экспертов, нужна для минимального восстановления.

Об этом на заседании Кабмина заявил вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он подчеркнул, что цифры ориентировочные, но уже сейчас говорят о сложности поиска денег для этого процесса.

"Понятно уже сейчас, что цифры астрономические и решить эти задачи за счет средств бюджета, денег кредиторов и доноров невозможно. Потому единственный выход - привлечение инвесторов", - сказал Резников.

Сегодня Кабинет министров утвердил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Концепция ляжет в основу соответствующей стратегии.

Согласно принятой концепции, стратегия ее реализации должна быть подготовлена в шестимесячный срок Министерством реинтеграции совместно с центральными и местными органами власти.

Ранее РБК-Украина писало, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы реинтеграции.

Также сообщалось, что стратегия экономического развития Донбасса должна появиться в Верховной раде весной 2021 года.