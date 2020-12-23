Кабмин утвердил концепцию экономического развития Донбасса

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Кабинет министров утвердил концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей. Концепция ляжет в основу соответствующей стратегии.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, концепция экономического развития Донбасса является основой для экономического восстановления территорий.

"Эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательный площадка для привлечения инвестиций. В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики и др", - сообщил Шмыгаль.

Согласно принятой концепции, стратегия ее реализации должна быть подготовлена в шестимесячный срок Министерством реинтеграции совместно с центральными и местными органами власти.

Ранее РБК-Украина писало, что создание на свободной части Донбасса специальных экономических условий существенно повлияет на темпы реинтеграции.

Также сообщалось, что стратегия экономического развития Донбасса должна появиться в Верховной раде весной 2021 года.