UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине назвали сроки стабилизации цен на топливо

Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров ожидает, что цены на топливо в Украине стабилизируются до конца марта. Сейчас правительство ведет диалог с представителями АЗС относительно данного вопроса.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, повышение цен на топливо, в том числе, связано с тем, что цены на нефть находятся на двухлетнем максимуме.

"В то же время мы говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. В ближайшее время мы увидим результаты их работы. По нашим ожиданиям стабилизация цен произойдет уже в конце марта (цен на топливо - ред.)", - заявил Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что рост цен на продукты и топливо наблюдается по объективным причинам, но есть и монопольные сговоры.

Также сообщалось, что снижение стоимость бензина может произойти в случае снижения цены на нефть и укрепления курса гривны к доллару.

Отметим, 8 марта цены на нефть перешли к снижению после того, как впервые с начала кризиса из-за COVID превысили 70 долларов за баррель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАЗСцены на бензин
Читайте также
Украина начала 2021 год с падения экономики
Годовая цена на газ для населения: Шмыгаль назвал условия
Прогноз погоды