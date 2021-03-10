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В Кабмине назвали сроки стабилизации цен на топливо

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 13:22
В Кабмине назвали сроки стабилизации цен на топливо Фото: заправка автомобиля (УНИАН)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров ожидает, что цены на топливо в Украине стабилизируются до конца марта. Сейчас правительство ведет диалог с представителями АЗС относительно данного вопроса.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, повышение цен на топливо, в том числе, связано с тем, что цены на нефть находятся на двухлетнем максимуме.

"В то же время мы говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. В ближайшее время мы увидим результаты их работы. По нашим ожиданиям стабилизация цен произойдет уже в конце марта (цен на топливо - ред.)", - заявил Шмыгаль.

Ранее РБК-Украина писало, что рост цен на продукты и топливо наблюдается по объективным причинам, но есть и монопольные сговоры.

Также сообщалось, что снижение стоимость бензина может произойти в случае снижения цены на нефть и укрепления курса гривны к доллару.

Отметим, 8 марта цены на нефть перешли к снижению после того, как впервые с начала кризиса из-за COVID превысили 70 долларов за баррель.

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