В Кабмине назвали сроки стабилизации цен на топливо
Кабинет министров ожидает, что цены на топливо в Украине стабилизируются до конца марта. Сейчас правительство ведет диалог с представителями АЗС относительно данного вопроса.
Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, повышение цен на топливо, в том числе, связано с тем, что цены на нефть находятся на двухлетнем максимуме.
"В то же время мы говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. В ближайшее время мы увидим результаты их работы. По нашим ожиданиям стабилизация цен произойдет уже в конце марта (цен на топливо - ред.)", - заявил Шмыгаль.
Ранее РБК-Украина писало, что рост цен на продукты и топливо наблюдается по объективным причинам, но есть и монопольные сговоры.
Также сообщалось, что снижение стоимость бензина может произойти в случае снижения цены на нефть и укрепления курса гривны к доллару.
Отметим, 8 марта цены на нефть перешли к снижению после того, как впервые с начала кризиса из-за COVID превысили 70 долларов за баррель.