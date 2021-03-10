В Кабмине назвали сроки стабилизации цен на топливо

Кабинет министров ожидает, что цены на топливо в Украине стабилизируются до конца марта. Сейчас правительство ведет диалог с представителями АЗС относительно данного вопроса.

По его словам, повышение цен на топливо, в том числе, связано с тем, что цены на нефть находятся на двухлетнем максимуме.

"В то же время мы говорим с представителями АЗС, а также проводим работу по ликвидации нелегальных заправок. По моему поручению уже работают соответствующие региональные комиссии. В ближайшее время мы увидим результаты их работы. По нашим ожиданиям стабилизация цен произойдет уже в конце марта (цен на топливо - ред.)", - заявил Шмыгаль.