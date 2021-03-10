У Кабміні назвали терміни стабілізації цін на паливо

Кабінет міністрів очікує, що ціни на паливо в Україні стабілізуються до кінця березня. Зараз уряд веде діалог з представниками АЗС щодо даного питання.

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, підвищення цін на паливо, в тому числі пов'язано з тим, що ціни на нафту перебувають на дворічному максимумі. "Водночас ми говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу з ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. Найближчим часом ми побачимо результати їх роботи. За нашими очікуваннями стабілізація цін відбудеться вже в кінці березня (цін на паливо - ред.)", - заявив Шмигаль.