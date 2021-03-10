У Кабміні назвали терміни стабілізації цін на паливо
Кабінет міністрів очікує, що ціни на паливо в Україні стабілізуються до кінця березня. Зараз уряд веде діалог з представниками АЗС щодо даного питання.
Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, підвищення цін на паливо, в тому числі пов'язано з тим, що ціни на нафту перебувають на дворічному максимумі.
"Водночас ми говоримо з представниками АЗС, а також проводимо роботу з ліквідації нелегальних заправок. За моїм дорученням вже працюють відповідні регіональні комісії. Найближчим часом ми побачимо результати їх роботи. За нашими очікуваннями стабілізація цін відбудеться вже в кінці березня (цін на паливо - ред.)", - заявив Шмигаль.
Раніше РБК-Україна писало, що зростання цін на продукти і паливо спостерігається з об'єктивних причин, але є і монопольні змови.
Також повідомлялося, що зниження вартість бензину може статися в разі зниження ціни на нафту і зміцнення курсу гривні до долара.
Зазначимо, 8 березня ціни на нафту перейшли до зниження після того, як вперше з початку кризи через COVID перевищили 70 доларів за барель.