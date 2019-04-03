В Кабмине назвали сроки расширения контроля цен на лекарства

В Украине с 1 июля 2019 года расширят государственное регулирование цен на основные лекарства из Национального перечня. Об этом на заседании Кабинета министров заявила и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, с 1 июля в Украине будет внедрено государственное регулирование цен на некоторые лекарства, которые включенные в Национальный перечень основных лекарственных средств.

"Это будут референтные цены по странам, которые Украина выбрала для сравнения, - это Польша, Словакия, Чехия, Латвия и Венгрия… Также внедряем предельные процентные регрессивные наценки на препараты, включенные в Национальный перечень, в зависимости от суммы стоимости тех препаратов", - добавила Супрун.

Отметим, референтное ценообразование заключается в регулировании цены на уровне среднего показателя минимальной стоимости в референтных странах. Эта цена будет ориентиром для выплат (программа реимбурсации), когда государство частично компенсирует пациенту стоимость лекарства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что цены на медикаменты в украинских аптеках за 2018 год выросли почти на 19%. Это максимальное подорожание за последние несколько лет, основными причинами которого стали изменение структуры спроса на медикаменты у пациентов, а также рост цен на энергоносители и изменение фонда оплаты труда.

Отметим, с 2017 года в Украине ввели государственное регулирование цен на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета типа и бронхиальной астмы.