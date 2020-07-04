ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Кабмине назвали причины повышения минимальной зарплаты

Новости » Экономика     04.07.2020 - 22:23
В Кабмине назвали причины повышения минимальной зарплаты
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Повышение "минималки" будет проходить в три этапа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что минимальная зарплата будет повышаться в три этапа. Согласно расчетам, что рост "минималки" будет стимулировать потребительский спрос на украинскую продукцию, поможет привести зарплату к реальному прожиточному минимуму.

Об этом в Facebook написал Шмыгаль.

При этом он отметил, что повышение минимальной заплаты не повлияет значительно на инфляцию и на увеличение безработицы.

Напомним, ранее сообщало, что Кабмин согласовал повышение минимальной зарплаты.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2020 году минимальная зарплата поднимется до 5 тысяч гривен.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины минимальная зарплатаДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь