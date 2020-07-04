У Кабміні назвали причини підвищення мінімальної зарплати

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Підвищення "мінімалки" буде проходити в три етапи

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що мінімальна зарплата буде підвищуватися в три етапи. Згідно з розрахунками, що зростання "мінімалки" буде стимулювати споживчий попит на українську продукцію, допоможе привести зарплату до реального прожиткового мінімуму.

Про це у Facebook написав Шмигаль.

При цьому він зазначив, що підвищення мінімальної зарплати не вплине значно на інфляцію і збільшення безробіття.

Нагадаємо, раніше повідомляло, що Кабмін погодив підвищення мінімальної зарплати.

Крім того, президент Володимир Зеленський заявив, що у 2020 році мінімальна зарплата підніметься до 5 тисяч гривень.

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Автор: РБК-Україна