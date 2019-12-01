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В Светловодске до сих пор не устранили прорывы на теплосетях

Новости » Общество     01.12.2019 - 11:07
В Светловодске до сих пор не устранили прорывы на теплосетях
Фото: работы в Светловодске (dsns.gov.ua)

Работы по ликвидации порывов продолжаются 1 декабря

По состоянию на 1 декабря в Светловодске (Кировоградская область) продолжаются работы по ликвидации локальных порывов на теплосетях, город до сих пор остается без отопления. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, по состоянию на 8 часов утра ремонтные бригады коммунальных предприятий вместе со спасателями ГСЧС продолжают ликвидацию локальных порывов на теплосетях в Светловодске.

"В целом с начала возникновения чрезвычайной ситуации бойцы ГСЧС 28 раз выезжали для откачки воды в местах порывов трубопровода. 488 кубометров воды откачано за это время", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в круглосуточном режиме по городу работают пункты обогрева, которыми воспользовались уже более 600 жителей Светловодска, пострадавших от чрезвычайной ситуации.

Напомним, 28 ноября глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь заявлял, что локальные порывы на теплосетях в Светловодске будут ликвидированы до конца суток. Он отмечал, что были сделаны все необходимые шаги, чтобы система теплоснабжения в Светловодске начала работу в полноценном режиме.

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