Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Кабміні назвали області-лідери та аутсайдери по встановленню будинкових лічильників тепла

НовиниЕкономіка    26.06.2018 - 20:03
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)
Фото: будівля Кабміну (РБК-Україна)

В Україні на сьогодні показник оснащеності тепловими лічильниками - 80,3%

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКП України Геннадій Зубко назвав області-лідери та аутсайдери по встановленню будинкових лічильників тепла. Про це йдеться на сайті відомства.

Так, з прийняттям закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", питання встановлення будинкових лічильників тепла є на першому плані. За даними відомства, на сьогодні показник оснащеності тепловими лічильниками - 80,3%. Крім того, за останні два роки рівень оснащення збільшився на 20%.

"Найкращі показники оснащеності у Черкаській області - 97,6%, Хмельницькій - 93%, м.Київ - 97%, Вінницькій - 95%, а також області, які дійшли до показника за 90%: Дніпропетровська, Харківська, Херсонська. Найнижчі показники оснащеності: Луганська - 25%, а також невисокий відсоток у Донецькій. Але, хочу підкреслити, що ці області знаходяться під постійним тиском російської агресії. Також не найкраща ситуація у Тернопільській, всього - 15,5%", - зазначив Зубко.

Нагадаємо, 6 червня Кабінет міністрів України дозволив співвласникам будинків самостійно встановлювати лічильники теплової енергії та водопостачання, затвердивши механізм інформування власників.

Кабмін зобов'язав лікарні до 1 вересня оприлюднити інформацію про наявні ліки Кабмін пропонує ВР уточнити строки стягнення штрафів за порушення при виробництві алкоголю
Теги публікації: Кабінет Міністрів України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся