У Кабміні назвали області-лідери та аутсайдери по встановленню будинкових лічильників тепла

В Україні на сьогодні показник оснащеності тепловими лічильниками - 80,3%

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКП України Геннадій Зубко назвав області-лідери та аутсайдери по встановленню будинкових лічильників тепла. Про це йдеться на сайті відомства.

Так, з прийняттям закону "Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання", питання встановлення будинкових лічильників тепла є на першому плані. За даними відомства, на сьогодні показник оснащеності тепловими лічильниками - 80,3%. Крім того, за останні два роки рівень оснащення збільшився на 20%.

"Найкращі показники оснащеності у Черкаській області - 97,6%, Хмельницькій - 93%, м.Київ - 97%, Вінницькій - 95%, а також області, які дійшли до показника за 90%: Дніпропетровська, Харківська, Херсонська. Найнижчі показники оснащеності: Луганська - 25%, а також невисокий відсоток у Донецькій. Але, хочу підкреслити, що ці області знаходяться під постійним тиском російської агресії. Також не найкраща ситуація у Тернопільській, всього - 15,5%", - зазначив Зубко.

Нагадаємо, 6 червня Кабінет міністрів України дозволив співвласникам будинків самостійно встановлювати лічильники теплової енергії та водопостачання, затвердивши механізм інформування власників.