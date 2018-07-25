В Кабмине назвали неудовлетворительным состояние расчетов теплоснабжающих предприятий за газ

При этом общая картина по расчетам теплоснабжающих предприятий за газ и электроэнергию улучшилась на 4%

Состояние расчетов теплоснабжающих предприятий за потребленный газ неудовлетворительное. Об этом во время селекторного совещания по подготовке к следующему отопительному сезону заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, общая картина по расчетам теплоснабжающих предприятий за потребленный газ и электроэнергию улучшилась на 4%, но ситуация до сих пор остается крайне неудовлетворительной.

В Кабмине отметили, что это повлияет на получение номинации от НАК "Нафтогаз" в сентябре, когда финансовая дисциплина по расчетам предприятий должна выйти на уровень не менее 90%.

"Лидеры-области по расчетам - Черкасская, Львовская, Полтавская, Донецкая области и город Киев, хотя состояние расчетов в столице до сих пор остается на низком уровне. Критическая ситуация с расчетами на теплоснабжающих предприятиях в Ровенской (58%), а также Хмельницкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях, где состояние расчетов составляет менее 73%", - подчеркнул Зубко.

Зубко добавил, что в Киевской области - пгт. Коцюбинское, Черкасской области - город Смела, и Хмельницкой области - город Шепетовка, уровень расчетов за газ является крайне низким.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Кабинет министров Украины попросит Верховную раду запретить отключение теплоснабжения во время отопительного сезона.