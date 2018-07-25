У Кабміні назвали незадовільним стан розрахунків теплопостачальних підприємств за газ
При цьому загальна картина щодо розрахунків теплопостачальних підприємств за газ і електроенергію покращилася на 4%
Стан розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий газ незадовільний. Про це під час селекторної наради щодо підготовки до наступного опалювального сезону заявив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, загальна картина щодо розрахунків теплопостачальних підприємств за спожитий газ і електроенергію покращилася на 4%, але ситуація досі залишається вкрай незадовільною.
У Кабміні зазначили, що це вплине на отримання номінації від НАК "Нафтогаз" у вересні, коли фінансова дисципліна за розрахунками підприємств повинна вийти на рівень не менше 90%.
"Лідери-області по розрахункам – Черкаська, Львівська, Полтавська, Донецька області і м. Київ, хоча стан розрахунків в столиці і досі залишається на низькому рівні. Критична ситуація з розрахунками на теплопостачальних підприємствах у Рівненській (58%), а також Хмельницькій, Івано-Франківській, Вінницькій і Київській областях, де стан розрахунків складає менш ніж 73%", - наголосив Зубко.
Зубко додав, що в Київській області - смт. Коцюбинське, Черкаській області - місто Сміла, та Хмельницькій області - місто Шепетівка, рівень розрахунків за газ є вкрай низьким.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів України попросить Верховну раду заборонити відключення теплопостачання під час опалювального сезону.