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В Кабмине намерены сократить выбросы на 65% к 2030 году

Автор: Наталия Гурковская

Уровень амбиций Украины в климатической политике более глобальный чем в ЕС, запланировано уменьшить выбросы на 65% к 2030 году, в то время, как амбиция ЕС ограничивается 55%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Министр экономика Алексей Любченко во время встречи с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства заявил, что Украина разделяет цели ЕС в климатической политике и мероприятия в рамках Европейского Зеленого Курса.

Со своей стороны, Еврокомиссар отметил, что Украине следует рассматривать Европейский Зеленый Курс не только как ориентир на экологические изменения, но и в инвестиционном контексте.

"Цель сегодняшней встречи - презентация инвестиционных возможностей, которые можно реализовывать в контексте Европейского Зеленого Курса. Обновления Украине Национального установленными взносами - четкий сигнал для бизнеса уделить внимание вопросам стандартизации, построения чистых производств, энергосбережения и декарбонизации", - отметил он.

Напомним, ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что для декарбонизации отечественной промышленности необходимо задействовать дополнительные финансовые инструменты, в том числе международные.

В то же время заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает, что Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, а государству следует оказать поддержку промышленности на переоснащение, как это делают страны ЕС.

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