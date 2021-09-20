В Кабмине намерены сократить выбросы на 65% к 2030 году

Уровень амбиций Украины в климатической политике более глобальный чем в ЕС, запланировано уменьшить выбросы на 65% к 2030 году, в то время, как амбиция ЕС ограничивается 55%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Кабинета министров Украины.

Министр экономика Алексей Любченко во время встречи с Комиссаром Европейской Комиссии по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства заявил, что Украина разделяет цели ЕС в климатической политике и мероприятия в рамках Европейского Зеленого Курса.

Со своей стороны, Еврокомиссар отметил, что Украине следует рассматривать Европейский Зеленый Курс не только как ориентир на экологические изменения, но и в инвестиционном контексте.

"Цель сегодняшней встречи - презентация инвестиционных возможностей, которые можно реализовывать в контексте Европейского Зеленого Курса. Обновления Украине Национального установленными взносами - четкий сигнал для бизнеса уделить внимание вопросам стандартизации, построения чистых производств, энергосбережения и декарбонизации", - отметил он.