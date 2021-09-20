У Кабміні мають намір скоротити викиди на 65% до 2030 року

Рівень амбіцій України у кліматичній політиці більш глобальний, ніж в ЄС, зокрема, заплановано зменшити викиди на 65% до 2030 року, у той час, як амбіція ЄС обмежується 55%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Кабінету міністрів України.

Зокрема, міністр економіки Олексій Любченко під час зустрічі з Комісаром Європейської Комісії з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Віргініюсом Сінкявічюсом заявив, що Україна поділяє цілі ЄС у кліматичній політиці та заходи в рамках Європейського "зеленого" курсу.

Зі свого боку, Віргініюс Сінкявічюс зазначив, що Україні варто розглядати Європейський Зелений Курс не лише як орієнтир на екологічні зміни, а й у інвестиційному контексті.

"Мета сьогоднішньої зустрічі - презентація інвестиційних можливостей, які можливо реалізовувати у контексті Європейського Зеленого Курсу. Оновлення Україною Національного Визначеного Внеску – чіткий сигнал для бізнесу приділити увагу питанням стандартизації, побудови чистих виробництв, енергозаощадженню та декарбонізації", - зазначив він.