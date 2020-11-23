В Кабмине начали подготовку новой Стратегии реформирования госуправления

Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Кабинете министров начали подготовку новой Стратегии реформирования государственного управления. Стратегия будет рассчитана на период до 2025 года.

Об этом сообщает правительственный портал.

Сегодня под председательством министра Кабмина Олега Немчинова произошло онлайн-заседание координационного совета по вопросам реформирования госуправления.

Немчинов подчеркнул, что этот год - последний для бюджетной поддержки Европейского союза. По его словам, завтра запланировано проведение политического диалога с ЕС на высоком уровне.

"Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с ЕС. Именно поэтому очень важно законодательное обеспечение государственной службы, в частности восстановление конкурсов на должности государственной службы, отмена статьи о политических увольнениях", - сказал министр.

По его словам, начата подготовка новой Стратегии реформирования государственного управления до 2025 года. Во время мероприятия обсудили первые аналитические и экспертные наработки по основным направлениям этого документа.

"Впереди важный диалог с коллегами из парламента. Ведь реформа государственного управления является одной из приоритетных для Украины, от нее зависит способность государственного аппарата осуществлять все необходимые изменения и способствовать развитию государства", - указано в сообщении.

Работу над подготовкой документа завершат к середине 2021 года.

Напомним, в конце апреля Кабмин изменил порядок назначения на госслужбу на время карантина.

Как писало РБК-Украина, в мае в Офисе президента заявили, что намерены создать кадровый резерв для государственной службы, поскольку искать компетентных людей очень сложно.