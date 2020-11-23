ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Кабміні почали підготовку нової Стратегії реформування держуправління

Україна, Понеділок 23 листопада 2020 17:16
У Кабміні почали підготовку нової Стратегії реформування держуправління
Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Кабінеті міністрів почали підготовку нової Стратегії реформування державного управління. Стратегія буде розрахована на період до 2025 року.

Про це повідомляє урядовий портал.

Сьогодні під головуванням міністра Кабміну Олега Немчінова відбулося онлайн-засідання координаційної ради з питань реформування держуправління.

Немчінов підкреслив, що цей рік - останній для бюджетної підтримки Європейського союзу. За його словами, завтра заплановане проведення політичного діалогу з ЄС на високому рівні.

"Ми зацікавлені у продовженні співпраці з ЄС. Саме тому дуже важливе законодавче забезпечення державної служби, зокрема відновлення конкурсів на посади державної служби, скасування статті щодо політичних звільнень", - сказав міністр.

За його словами, розпочато підготовку нової Стратегії реформування державного управління до 2025 року. Під час заходу обговорили перші аналітичні та експертні напрацювання за основними напрямами цього документу.

"Попереду важливий діалог з колегами з парламенту. Адже реформа державного управління є однією з пріоритетних для України, від неї залежить спроможність державного апарату здійснювати всі необхідні зміни та сприяти розвитку держави", - вказано у повідомленні.

Роботу над підготовкою документу завершать до середини 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін змінив порядок призначення на держслужбу на час карантину.

Як писало РБК-Україна, у травні в Офісі президента заявили, що мають намір створити кадровий резерв для державної служби, оскільки шукати компетентних людей дуже складно.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Кабінет Міністрів Українигосуправлениегосслужба

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся