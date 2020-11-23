У Кабміні почали підготовку нової Стратегії реформування держуправління

Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Кабінеті міністрів почали підготовку нової Стратегії реформування державного управління. Стратегія буде розрахована на період до 2025 року.

Про це повідомляє урядовий портал.

Сьогодні під головуванням міністра Кабміну Олега Немчінова відбулося онлайн-засідання координаційної ради з питань реформування держуправління.

Немчінов підкреслив, що цей рік - останній для бюджетної підтримки Європейського союзу. За його словами, завтра заплановане проведення політичного діалогу з ЄС на високому рівні.

"Ми зацікавлені у продовженні співпраці з ЄС. Саме тому дуже важливе законодавче забезпечення державної служби, зокрема відновлення конкурсів на посади державної служби, скасування статті щодо політичних звільнень", - сказав міністр.

За його словами, розпочато підготовку нової Стратегії реформування державного управління до 2025 року. Під час заходу обговорили перші аналітичні та експертні напрацювання за основними напрямами цього документу.

"Попереду важливий діалог з колегами з парламенту. Адже реформа державного управління є однією з пріоритетних для України, від неї залежить спроможність державного апарату здійснювати всі необхідні зміни та сприяти розвитку держави", - вказано у повідомленні.

Роботу над підготовкою документу завершать до середини 2021 року.

Нагадаємо, наприкінці квітня Кабмін змінив порядок призначення на держслужбу на час карантину.

Як писало РБК-Україна, у травні в Офісі президента заявили, що мають намір створити кадровий резерв для державної служби, оскільки шукати компетентних людей дуже складно.