В Кабмине инициируют ужесточение требований к застройщикам

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за ужесточение требований к застройщикам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

В частности, Гройсман потребовал от Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ утвердить более жесткие требования к застройщикам о наличии социальной инфраструктуры в новых массивах.

"Жилье строится быстро, люди платят большие средства, а потом страдают. При отсутствии школ дети вынуждены учиться в три смены", - отметил Гройсман.

Напомним, ранее Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ, а также местным властям до конца года обустроить школы теплыми туалетами.

"Деньги есть и понимание, но надо мониторить, чтобы уровень ответственности был. Зима на улице, дети ходят в холодный туалет, это просто ... нет слов. Двадцать первый век на улице", - отметил Гройсман.

Отметим, на прошлой неделе правительство решило направить 1 млрд гривен на обеспечение доступа школ к интернету и установку компьютеров.