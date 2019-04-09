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У Кабміні ініціюють посилення вимог до забудовників

Новини » Суспільство    09.04.2019 - 13:38
У Кабміні ініціюють посилення вимог до забудовників
Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Забудовників можуть зобов'язати будувати школи в нових житлових масивах

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман виступає за посилення вимог до забудовників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Зокрема, Гройсман вимагає від Міністерства регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ затвердити більш жорсткі вимоги до забудовників про наявність соціальної інфраструктури в нових масивах.

"Житло будується швидко, люди платять великі кошти, а потім страждають. За відсутності шкіл діти змушені навчатися у три зміни", - зазначив Гройсман.

У Кабміні ініціюють посилення вимог до забудовників

 

Нагадаємо, раніше Гройсман доручив Міністерству регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, а також місцевій владі до кінця року облаштувати школи теплими туалетами.

"Гроші є і розуміння, але треба моніторити, щоб рівень відповідальності був. Зима на вулиці, діти ходять в холодний туалет, це просто ... немає слів. Двадцять перше століття на вулиці", - зазначив Гройсман.

Відзначимо, минулого тижня уряд вирішив направити 1 млрд гривень на забезпечення доступу шкіл до інтернету та встановлення комп'ютерів.

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