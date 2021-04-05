В Кабмине хотят закупить еще больше скорых. Шмыгаль поручил отработать вопрос

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам отработать вопрос закупки дополнительных машин скорой помощи. Деньги на это пойдут из государственного бюджета.

Об этом он сообщил в Тelegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшнем совещании с Минздравом, Минфином и Минэкономики обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину.

"В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи. Поручил соответствующим ведомствам проанализировать положение дел и до конца недели подать необходимые расчеты", - отметил Шмыгаль.