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В Кабмине хотят закупить еще больше скорых. Шмыгаль поручил отработать вопрос

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам отработать вопрос закупки дополнительных машин скорой помощи. Деньги на это пойдут из государственного бюджета.

Об этом он сообщил в Тelegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, на сегодняшнем совещании с Минздравом, Минфином и Минэкономики обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину.

"В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи. Поручил соответствующим ведомствам проанализировать положение дел и до конца недели подать необходимые расчеты", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработала система аэромедицинской эвакуации, и на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД во Львовской области.

Также сообщалось, что Национальная гвардия Украины получит десять вертолетов Airbus Helicopters в 2021-2022. Это произойдет в рамках реализации контракта с французской компанией.

До этого стало известно, что Airbus передала два вертолета для Государственной пограничной службы Украины.

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