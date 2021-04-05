В Кабмине хотят закупить еще больше скорых. Шмыгаль поручил отработать вопрос
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил профильным ведомствам отработать вопрос закупки дополнительных машин скорой помощи. Деньги на это пойдут из государственного бюджета.
Об этом он сообщил в Тelegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, на сегодняшнем совещании с Минздравом, Минфином и Минэкономики обсудили возможные пути увеличения в госбюджете расходов на медицину.
"В частности, на закупку оборудования и автомобилей скорой помощи. Поручил соответствующим ведомствам проанализировать положение дел и до конца недели подать необходимые расчеты", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине заработала система аэромедицинской эвакуации, и на постоянное дежурство заступила бригада Авиационной системы МВД во Львовской области.
Также сообщалось, что Национальная гвардия Украины получит десять вертолетов Airbus Helicopters в 2021-2022. Это произойдет в рамках реализации контракта с французской компанией.
До этого стало известно, что Airbus передала два вертолета для Государственной пограничной службы Украины.