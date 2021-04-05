В Кабміні хочуть закупити ще більше швидких. Шмигаль доручив відпрацювати питання
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам відпрацювати питання закупівлі додаткових машин швидкої допомоги. Гроші на це підуть з державного бюджету.
Про це він повідомив в Тelegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, на сьогоднішній нараді з Мінздравом, Мінфіном і Мінекономіки обговорили можливі шляхи збільшення в державному бюджеті видатків на медицину.
"Зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги. Доручив відповідним відомствам проаналізувати стан справ і до кінця тижня подати необхідні розрахунки", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запрацювала система аеромедичної евакуації, і на постійне чергування заступила бригада Авіаційної системи МВС у Львівській області.
Також повідомлялося, що Національна гвардія України отримає десять вертольотів Airbus Helicopters в 2021-2022. Це відбудеться в рамках реалізації контракту з французькою компанією.
До цього стало відомо, що Airbus передала два вертольоти для Державної прикордонної служби України.