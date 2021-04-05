В Кабміні хочуть закупити ще більше швидких. Шмигаль доручив відпрацювати питання

Фото: уряд хоче закупити ще більше швидких (Віталій Носач/РБК-Україна)

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив профільним відомствам відпрацювати питання закупівлі додаткових машин швидкої допомоги. Гроші на це підуть з державного бюджету.

Про це він повідомив в Тelegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, на сьогоднішній нараді з Мінздравом, Мінфіном і Мінекономіки обговорили можливі шляхи збільшення в державному бюджеті видатків на медицину. "Зокрема, на закупівлю обладнання та автомобілів швидкої допомоги. Доручив відповідним відомствам проаналізувати стан справ і до кінця тижня подати необхідні розрахунки", - зазначив Шмигаль.