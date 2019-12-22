В Кабмине хотят четко определить понятие "трудовые отношения"

Министерство экономического развития и торговли Украины планирует четко определить понятие "трудовые отношения" в новом законопроекте о труде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минэкономразвития Тимофея Милованова.

По его словам, законопроект скоро будет вынесен на рассмотрение правительства.

"Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права работников", - написал министр.

Итак, новым документом предлагается, что наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:

лицу регулярно выплачивается вознаграждение в денежной или натуральной форме за работу, выполняемую (услуги, предоставленные) в интересах другого лица;

личное исполнения лицом работы (оказания услуг) по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченного им лица;

работа выполняется (услуги предоставляются) в определенном лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом, на рабочем месте с соблюдением правил внутреннего трудового распорядка;

лицо выполняет работы (оказывает услуги) аналогичные по содержанию и характеру выполняемой работе штатными работниками работодателя;

организация условий труда, в частности, предоставление средств производства (оборудования, инструментов, материалов, сырья, рабочего места) обеспечивается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом;

продолжительность рабочего времени и времени отдыха устанавливается лицом, в интересах которого выполняются работы (предоставляемые услуги), или уполномоченным им лицом.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.