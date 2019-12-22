В Кабмине хотят четко определить понятие "трудовые отношения"

Минэкономики скоро вынесет соответствующий законопроект на рассмотрение Кабмина
Министерство экономического развития и торговли Украины планирует четко определить понятие "трудовые отношения" в новом законопроекте о труде. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Минэкономразвития Тимофея Милованова.
По его словам, законопроект скоро будет вынесен на рассмотрение правительства.
"Минэкономики предлагает четко определить трудовые отношения. В новом законопроекте о труде, который мы скоро вынесем на правительство. На сегодня такого определения нет. Его отсутствие позволяет создавать проблемы бизнесу при проверках и ухудшает права работников", - написал министр.
Итак, новым документом предлагается, что наличие трудовых отношений может устанавливаться по следующим признакам:
Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал, какие изменения Кабинет министров готовит в Трудовой кодекс. Он отметил, что украинским работникам хотят увеличить сроки отпуска за свой счет вдвое - от 15 дней до 30.
Как писало РБК-Украина, Верховная рада 8 созыва в 2015 году в первом чтении приняла новый проект Трудового кодекса Украины. Однако он так и не был рассмотрен во втором чтении.